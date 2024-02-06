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К 5 февраля в Охотском море рыбаки добыли 228,3 тыс. тонн минтая

Вылов минтая в Охотском море превысил 200 тыс. тонн

К 5 февраля в Охотском море рыбаки добыли 228,3 тыс. тонн минтая — практически на уровне прошлого года. Выше прошлогодних уловы сельди в Северо-Охотоморской подзоне.

На прошлой неделе на промысле минтая в Охотском море находилось от 34 до 81 судов, в том числе 27-55 крупнотоннажных и 7-26 среднетоннажных. Нарастающий вылов составил 228,3 тыс. тонн (с учетом объемов в Восточно-Сахалинской подзоне и «прибрежке»). Общий допустимый улов освоен на 21,1%. На 5 февраля 2023 г. было добыто 230,2 тыс. тонн (22,9% ОДУ). Такие данные содержатся в традиционном обзоре Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО), сообщает корреспондент Fishnews.

Во второй половине промысловой недели в Охотское море подошел обширный циклон. Он начал оказывать свое воздействие с центральной части моря, затем распространился и на восточные промысловые участки. Большая часть среднетоннажного флота штормовала.

Как и на прошлой неделе, в основном весь флот на промысле минтая распределился между Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонами. Наблюдалась ротация судов из подзоны в подзону и внутри подзон.

В Западно-Камчатской подзоне в течение недели сформировалось два промысловых участка. На северной периферии между 58° и 59°с.ш. и в центральном секторе между 56° и 57° с.ш. Крупнотоннажный флот работал на устойчивых скоплениях с результативностью 151 тонна и 198,4 тонны на судо-сутки соответственно.

Всего в подзоне работало 13-29 крупнотоннажников с выловом 168,8 тонны и 1-3 среднетоннажника с выловом 35,5 тонны на судо-сутки. Среднесуточный прирост вылова по подзоне за отчетный период составил 4,3 тыс. тонн, годом ранее — 6,1 тыс. тонн. Вылов на 5 февраля — 80 тыс. тонн (23,4% ОДУ), годом ранее показатели были выше — 100,5 тыс. тонн (31,1% допустимого улова).

В Камчатско-Курильской подзоне было сосредоточено порядка 10-16 крупнотоннажных и 4-17 среднетоннажных судов с выловом 128,9 тонны и 63,7 тонны на судо-сутки. Общий вылов по промрайону к 5 февраля достиг 116 тыс. тонн (43,5%). За тот же период прошлого года рыбаки взяли в подзоне 64,9 тыс. тонн (25,8%).

Суммарно по западнокамчатским подзонам добыто 196 тыс. тонн (32,2% совокупного ОДУ). Годом ранее уловы были ниже — 165,4 тыс. тонн (28,8%).

В Северо-Охотоморской подзоне минтай добывали в районе промысла сельди в качестве прилова. Уловы крупнотоннажного флота (4-13 единиц) составили в среднем 24,3 тонны, у среднетоннажных судов (2-7 единиц) — 3,7 тонны на судо-сутки. Нарастающий вылов по подзоне — 23,2 тыс. тонн(6,8%). Годом ранее было добыто 52,9 тыс. тонн (16,4%).

В Восточно-Сахалинской подзоне промысла нет, акватория западнее 145° в.д. покрыта плотными льдами. Нарастающий вылов держится на уровне 9,2 тыс. тонн (7% ОДУ). В прошлом году он составлял 11,8 тыс. тонн (10,8%).

В предстоящий период благоприятная промысловая обстановка сохранится на акватории западнокамчатского шельфа полагают специалисты.

Активный промысел сельди в Северо-Охотоморской подзоне проходил к северо-востоку от многоугольника. В добыче было задействовано от 7 до 24 единиц флота, в том числе 5-14 крупнтоннажников с выловом 173,7 тонны и 2-10 среднетоннажников с добычей 48,9 тонны на судо-сутки. Всего на 5 февраля добыто 88,1 тыс. тонн (28,4% ОДУ). Годом ранее за аналогичный период рыбаки взяли 52,8 тыс. тонн сельди (18,2% допустимого улова).

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