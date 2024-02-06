Для создания временных РХЗЗ прописали механизм

Минсельхоз утвердил случай и порядок признания определенных прибрежных участков рыбохозяйственными заповедными зонами на период до 1 января 2025 г. Мера направлена на сохранение водных биоресурсов.

Документ утвержден приказом министерства от 30 ноября 2023 г. № 887, сообщает корреспондент Fishnews.

Процедура касается береговых охранных зон, заповедных зон, водоохранных зон водных объектов рыбохозяйственного назначения, созданных до дня вступления в силу закона «О рыболовстве…» от 20 декабря 2004 г. № 166, рыбоохранных зон, установленных в период до 1 января 2022 г., и водного объекта или его части, к которым прилегают такие зоны. Эти прибрежные участки Минсельхоз сможет признавать на период до 1 января 2025 г. рыбохозяйственными заповедными зонами (РХЗЗ) в целях сохранения водных биоресурсов.

Условие — водный объект или часть водного объекта рыбохозяйственного значения является местом нереста особо ценных видов ВБР.

Кроме того, министерство будет устанавливать виды хозяйственной и иной деятельности, запрещенные или ограниченные в таких РХЗЗ.

Приказ вступит в силу с 1 сентября 2024 г.

Напомним, что с 2022 г. из федерального закона о рыболовстве исключили статью о рыбоохранных зонах. При этом в новой редакции была изложена статья, посвященная рыбохозяйственным заповедным зонам. В таких зонах устанавливается особый режим деятельности: например, могут быть запрещены или ограничены разведка и добыча полезных ископаемых, выпас скота, сплав древесины.

При этом по зонам водных объектов рыбохозяйственного назначения, созданным до 1 января 2022 г., были предусмотрены переходные положения. Для создания механизмов признания таких зон РХЗЗ на период до 1 января 2025 г. Минсельхоз получил специальные полномочия.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews