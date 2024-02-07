Пункты пропуска на границе с Китаем ждут внеплановые выходные

Ряд дальневосточных пунктов пропуска на российско-китайской границе прервет работу на несколько дней. Это связано с празднованием Нового года в КНР.

«Автомобильные пункты пропуска в Приморском крае «Пограничный», «Полтавка» и «Турий Рог» приостановят работу с 10 по 13 февраля», — сообщили Fishnews в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

Также в эти дни, с 10 по 13 февраля, не будут работать пункты пропуска «Кани-Курган», «Благовещенск», «Поярково» и «Покровка», расположенные в Хабаровском крае и Амурской области.

Три дня, с 10 по 12 февраля, не будет осуществляться пропуск товаров и физлиц в МАПП «Краскино» (Приморский край), «Амурзет» и «Нижнеленинское» (Еврейская автономная область). Кроме того, в «Краскино» 9 февраля будет сокращенный рабочий день — до 14:00.

Режим работы МАПП «Забайкальск» не изменится.

Отмечено, что железнодорожные пункты пропуска на российско-китайской границе будут работать в штатном режиме — круглосуточно, без выходных.

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