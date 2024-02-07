Браконьерский лов горбуши завершится приговором

Двоих жителей Макаровского района Сахалинской области ждет суд по делу о нелегальном вылове горбуши. По данным прокуратуры, ущерб от противоправных действий составил 1,4 млн рублей.

Мужчинам инкриминируют незаконную добычу водных биоресурсов, совершенную в местах нереста и на миграционных путях к ним группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба (часть 3 статьи 256 УК РФ).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе областной прокуратуры, в августе двое обвиняемых бреднем поймали в реке Туровка 751 горбушу. Отмечено, что фигуранты полностью признали вину на стадии дознания и добровольно возместили причиненный ущерб.

Уголовное дело направлено в Макаровский районный суд.

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