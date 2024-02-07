НИС «Вильнюс» соберет свежие данные об экосистеме Баренцева моря

Научная группа Полярного филиала ВНИРО на борту НИС «Вильнюс» приступила к выполнению зимней тралово-акустической съемки. В ходе рейса специалисты соберут данные о состоянии биоресурсов и среды их обитания в Баренцевом море.

В Баренцевом море началась экспедиция научно-исследовательского судна «Вильнюс», закрепленного за Полярным филиалом Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Научной группе предстоит выполнить зимнюю экосистемную тралово-акустическую съемку.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, в ходе рейса специалисты намерены получить материалы по распределению, численности, размерно-половому составу и состоянию водных биоресурсов, взять пробы для изучения загрязнения промысловых гидробионтов и среды их обитания. Участники экспедиции будут вести учет встречаемости и видового состава морских млекопитающих и птиц. Промысловых рыб и беспозвоночных также будут исследовать на наличие патологий, болезней и потенциально опасных для человека паразитов.

Материалы экосистемной съемки будут использованы в рамках работ по госзаданию на текущий год, а также совместной российско-норвежской рабочей группой по арктическому рыболовству.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews