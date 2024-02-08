Рыбный союз выпустил ориентир по маркировке икры

Обязательная цифровая маркировка икры вводится в этом году. Отраслевое объединение Рыбный союз опубликовало ответы на основные вопросы по нововведению.

1 апреля 2024 г. в России стартует первый этап обязательной цифровой маркировки красной и черной икры. С этой даты производители и импортеры должны подать заявление на регистрацию в системе государственной маркировки «Честный знак», напоминают в Рыбном союзе.

В преддверии запуска новых требований объединение разместило информацию по ключевым моментам: каким документом утверждены правила маркировки лососевой и осетровой икры, какая продукция будет маркироваться (по классификации ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД2). Уточняется, о каких видах упаковки идет речь, сообщает корреспондент Fishnews.

Союз также опубликовал ссылку на записи прошедших вебинаров по маркировке и на тематическое сообщество.

Отметим, что предстоящие нововведение по маркировке волнуют в том числе и дальневосточные регионы, где заготавливается лососевая икра. В ряде промысловых районов путина стартует уже в июне.

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