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С 1 мая 2024 г. производители будут обязаны наносить маркировку на упаковку икры осетровых и лососевых видов рыб

Маркировка икры станет обязательной в 2024 году

С 1 мая 2024 г. производители будут обязаны наносить маркировку на упаковку икры осетровых и лососевых видов рыб и передавать эти сведения в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров.

В соответствии с постановлением правительства, маркировка осетровой и лососевой икры, которая в этом году тестировалась в формате эксперимента, в 2024 г. станет обязательной для всех производителей. Регистрация предприятий в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров начнется с 1 апреля 2024 г. А уже с 1 мая 2024 г. при вводе икры в оборот они должны наносить на упаковку штриховой код и передавать сведения об этом в систему мониторинга. Правила маркировки икры утверждены тем же постановлением.

Как сообщает корреспондент Fishnews, ввод в оборот икры без маркировки возможен до 1 мая 2024 г. При этом допускается реализация икры, произведенной или ввезенной в страну до этой даты, — пока не истечет срок годности такой продукции.

Выпуск таможенными органами для внутреннего потребления или реимпорта немаркированной икры, приобретенной ранее 1 мая 2024 г., разрешен до 31 мая 2024 г.

Кроме того, требования маркировки не распространяются на товары, упакованные в организациях розничной торговли в присутствии потребителя.

Напомним, что рыбохозяйственные объединения выступали за то, чтобы продлить эксперимент по цифровой маркировке икры как минимум до конца лососевой путины 2024 г. (а промысел красной рыбы завершается осенью). На нынешнем этапе Дальневосточный регион в тестировании в полном масштабе не участвовал, между тем заготовка лососей икры осуществляется именно там, отмечали в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

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