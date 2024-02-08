Российские рыбаки уже взяли свыше 500 тыс. тонн

К 6 февраля отечественные компании освоили 516,6 тыс. тонн рыбы и морепродуктов, на 14% превысив уровень прошлого года. Положительную динамику обеспечивают рыбопромышленники Дальневосточного и Азово-Черноморского бассейнов.

На Дальнем Востоке добыто 465 тыс. тонн (+24,3%), сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Отмечено, что удачно развивается промысел минтая и сельди в Беринговом и Охотском морях.

По минтаю прирост составил 16% к уровню прошлого года — выловлено 322 тыс. тонн. сельди добыто 96,4 тыс. тонн (+69%), трески — 15,5 тыс. тонн (+17,5%).

В Азово-Черноморском бассейне вылов достиг 6,2 тыс. тонн — на 29% больше, чем на отчетную дату 2023 г. Большая часть добытого приходится на хамсу: свыше 6 тыс. тонн (+33%).

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews