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Спикер Законодательной думы Хабаровского края Ирина ЗИКУНОВА. Фото Урала Гареева

Ирина Зикунова: Предлагаем экономически разумный подход к платежам за участки

Распределить во времени финансовую нагрузку на предприятия, желающие перезаключить договоры на рыболовные участки, было бы «экономически честно», считает председатель Законодательной думы Хабаровского края Ирина Зикунова.

Региональный парламент Хабаровского края 1 февраля обратился к главе Минсельхоза РФ Дмитрию Патрушеву по важному для рыбопромышленных предприятий вопросу. Речь идет о принципах расчета и взимания платы за перезаключение на новый срок договоров по рыболовным участкам без торгов. Эта тема актуальна для Хабаровского края, как и для других регионов Дальнего Востока, где участки необходимы предприятиям для добычи лосося.

Краевая дума предложила пойти по пути, о котором ранее заявили и другие прибрежные регионы: распределить финансовую нагрузку по времени и часть платежей вносить в течение всего срока действия договора ежегодно равными долями.

Такой подход экономически мотивирован, считает председатель регионального парламента Ирина Зикунова. «Это благоразумное решение. С одной стороны, оно мягкое для субъекта рыбохозяйственной отрасли. С другой — оно экономически обоснованное», — заявила спикер Законодательной думы Хабаровского края Fishnews.

Она напомнила, что в случае с рыболовными участками предоставляется доступ к сырьевому ресурсу. «Это ресурс потока, не отличающийся постоянством в объемах, у него есть определенная природная цикличность», — отметил Ирина Зикунова.

Когда компания отдает сразу большую сумму, она платит с элементами риска за ресурс, который получит только в будущем. Если пойти по пути единовременного взимания полной платы, это сделает невозможным расчеты для некрупных предприятий с небольшими запасами оборотных активов, считает депутат. «То есть происходит по экономическим законам вымывание из этого производственного сектора малых бизнес-форм», — обратила внимание председатель краевой думы.

Расчеты показали, рассказала она, что по отдельным участкам сумма платы доходит до 400 млн рублей, а где-то и до миллиарда.

Было бы правильно и «экономически честно» для рыбохозяйственных предприятий распределить платеж во времени, подчеркнула она.

Решения по плате надо соотносить и с влиянием на цены товаров, полагает собеседница Fishnews. Если идти по пути изъятия средств из финансовых результатов предприятий, то можно ожидать роста цен.

«Прежде чем принимать такие решения, надо понимать, а как это отзовется. Сколько предприятий смогут позволить себе такую нагрузку? Сколько будут выброшены вместе с работниками с рынка? И тогда возникает следующий вопрос: а кто зайдет на этот рынок? Тот, кто знает регион и его потребности, его сложности? Или тот, кто заберет дорогостоящие ресурсы, а оставшихся предпринимателей примет к себе на нечто вроде субподряда?» — озвучила возникающие вопросы Ирина Зикунова.

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