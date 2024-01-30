Власти Хабаровского края предложили дозировать нагрузку на рыбопромышленников

Законодательная дума Хабаровского края решила обратиться в Минсельхоз России по вопросу определения платы за перезакрепление рыболовных участков. Ранее пересмотреть подходы к расчетам предложил и губернатор Михаил Дегтярев.

Депутаты Хабаровского края на заседании 30 января поддержали обращение к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву. Парламентарии решили высказаться по волнующему пользователей рыболовных участков вопросу платы за перезаключение договора на новый срок, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что изменения федерального закона о рыболовстве, вступающие в силу с 1 сентября 2024 г., предусматривают возможность перезакрепления РЛУ без торгов — конкурсов и аукционов. При этом за такое перезаключение договора должна вноситься плата, размер и порядок взимания которой установит федеральное правительство. В декабре Минсельхоз России представил для обсуждения проект постановления о таком расчете.

Региональные депутаты в своем письме заявили, что предложенная финансовая нагрузка на пользователей участков избыточна. Предприятиям предлагается единовременно заплатить за 20 лет вперед за водные биоресурсы, прогноза вылова которых на этот период нет, указали депутаты.

«Приблизительные расчеты показывают, что в среднем рыбопромышленные предприятия Хабаровского края должны заплатить при перезаключении договора пользования рыболовным участком сумму в размере от 90 до 400 млн рублей. А по отдельным участкам эти суммы приближаются и к миллиарду», — привел цифры из обращения зампред постоянного комитета краевой думы по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Виктор Шохин.

Основное количество предприятий региона не потянут такой платеж и вынуждены будут отказаться от перезаключения договора, указали парламентарии.

Они предложили распределить финансовую нагрузку по времени и часть платежей вносить в течение всего срока действия договора ежегодно равными долями.

Такой механизм позволит рыбопромышленникам в том числе участвовать в социально-экономическом развитии региона, обратили внимание в краевой думе.

Ранее обращение к главе Минсельхоза было подготовлено и от губернатора Михаила Дегтярева. Он также выступил за распределение нагрузки во времени.

Внимание к теме перезакрепления участков приковано прежде всего в связи с организацией промысла тихоокеанских лососей. «Подходы этой рыбы нестабильны, поэтому мы предлагаем взвешенно подойти к оценке возможной нагрузки на хозяйствующие субъекты, — прокомментировал президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. — При принятии федерального закона закладывалась идея поддержки добросовестных пользователей — чтобы они могли без торгов продолжать работу. Вместе с коллегами по Координационному совету рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока мы уже обращали внимание, что подзаконная база не должна свести этот посыл к нулю».

19 января вопрос платы за перезаключение договоров на рыболовные участки рассматривался на совещании у заместителя министра сельского хозяйства Максима Увайдова.

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