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Отраслевое сообщество обратило внимание на риски ряда предложенных изменений в техрегламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции»

Минэк сформирует позицию по поправкам в «рыбный» техрегламент с участием ВАРПЭ

С просьбой привлечь бизнес к работе над изменениями в технический регламент ЕАЭС о безопасности рыбопродукции президент ВАРПЭ Герман Зверев обратился к министру экономического развития Максиму Решетникову в рамках общего собрания ассоциации НП «ОПОРА».

Напомним, что осенью 2023 г. был представлен для обсуждения проект изменений техрегламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции». Отраслевое сообщество обратило внимание на риски ряда предложенных положений.

«Проект поправок в техрегламент, который предусматривает изменения в пункты 19 и 20, снова уводит нас от риск-ориентированного контроля к тотальному контролю не только каждой партии рыбопродукции, но и каждого трала. Минэк сейчас формирует внутригосударственную позицию по этим поправкам, просим вас привлечь бизнес к их обсуждению», — обратился к министру глава Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев, назвав документ «Конституций рыбного рынка».

Руководитель отраслевого объединения напомнил об успешном опыте такой совместной работы Минэкономразвития и бизнеса — поправках в Таможенный кодекс ЕАЭС, которые учитывают предложения предпринимательского сообщества по урегулированию статуса уловов водных биоресурсов, добываемых в исключительных экономзонах иностранных государств.

«Давайте все внимательно посмотрим, согласен», — сказал Максим Решетников. По его словам, сейчас формулировки изменений «рыбного» техрегламента «недостаточно очевидные». Министр рассказал, что уже попросил директора департамента госполитики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Александра Вдовина по итогам оценки регулирующего воздействия провести совещание, обязательно с участием «Опоры России» и ВАРПЭ, сообщили Fishnews в пресс-службе ассоциации.

«Возьмите на контроль. Давайте очень внимательно все посмотрим. Есть все-таки тонкая грань между правами потребителей и безопасностью продукции, что сложно, и не надо от этого отмахиваться. Но с другой стороны, и нас это тоже беспокоит, там две поправки, и одна предусматривает, что каждую партию рыбы нужно проверять. А там все — «трудоустроим», а значит, и повысим цены на рыбу в рознице, чтобы платить деньги всем этим лабораториям, которые просто кому-то подведомственные и хотят себе работу найти. Все понимаем», — заключил Максим Решетников.

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