Рыболовов приглашают поспешить на «Сахалинский лед»

Уже 23 февраля в Долинском районе Сахалинской области на льду реки Найба по традиции будут соревноваться рыболовы-любители. Желающих поучаствовать призывают поторопиться с регистрацией: количество команд ограничено.

В этом году фестиваль любительской рыбалки «Сахалинский лед» (0+) пройдет в 13-й раз. Программа включает командные соревнования, мужской и женский биатлоны, лотереи от спонсоров, конкурсы и угощения полевой кухни.

Министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко рассказал, что в целом регламент остался прежним, с некоторыми уточнениями в пунктах, касающихся командных соревнований и судейства.

«В этом году в приоритете регистрация онлайн, поскольку количество команд ограничено 250, рекомендуем не откладывать и подавать заявку. Регистрация на льду будет доступна только при наличии свободных секторов», — подчеркнул Иван Радченко.

Новая схема захода на поле командных состязаний находится в разработке, а регламент доступен на сайте фестиваля sakhice.ru.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства, первым этапом станут отборочные состязания мужских, женских, детских и семейных команд. Для участников с ограниченными возможностями предусмотрено свое соревнование с отдельным подсчетом результатов и специальным сектором с пробуренными лунками.

Второй этап — индивидуальный зачет в рамках «Рыбацкого биатлона» — в этом году вновь пройдет не только среди мужчин, но и среди женщин. Соревнующиеся должны будут поймать по одной рыбе в каждой из четырех зон, перемещаясь последовательно. Победителем станет тот, кто первым пересечет финишную черту с уловом, соответствующим требованиям соревнований.

Призовой денежный фонд составит более 2 млн рублей. Участников ждет множество призов. Главным «трофеем» победителя мужского рыбацкого биатлона станет автомобиль, а женского — 50 тыс. рублей и ценный подарок. Кроме того, предусмотрены награды за победу в других номинациях, в том числе «За самую крупную рыбу», «Самому опытному участнику», «Самая колоритная команда», «Женской команде», «Детской команде», «Лучшая группа поддержки».

«Мы видим, как с каждым годом увеличивается число участников и зрителей и как фестиваль становится важным событием для всего региона. Нам есть чем гордиться «Сахалинский лед» — это поистине сахалинские традиции. Мы рады быть частью этого важного события и участвовать в его развитии и продвижении. Я лично принимал участие во всех двенадцати фестивалях и уже подал заявку на регистрацию, — отметил председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Александр Кознов.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews