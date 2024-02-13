В отраслевые законы представили поправки

Парламентарии подготовили ряд изменений в регулирующее работу рыбной отрасли законодательство. Поправки распространяются на рыболовство в районах действия международных договоров, аквакультуру и уточняют моменты по крабовым квотам.

Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и статью 3 федерального закона «Об аквакультуре (рыболовстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» передала на рассмотрение Госдумы группа парламентариев.

Основные из предложенных поправок связаны с проблемами правоприменения отдельных положений закона о рыболовстве в части работы в районах действия международных договоров, а также в Черном и Азовском морях.

По промыслу в районах действия международных договоров

По закону, общий допустимый улов для установления квоты, предоставляемой России, определяется в соответствии с ее международными договорами.

Однако сейчас усилилось санкционное давление, обратили внимание разработчики поправок. В связи с этим предлагается установить, что порядок определения и утверждения ОДУ в районах действия международных договоров определяет правительство, а перечень видов ВБР, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов для таких районов определяет Росрыболовство, объясняется суть изменений.

По рыболовному журналу

Рыбакам, работающим в Азовском и Черном морях, предлагается установить дополнительный период, когда вести рыболовный журнал можно и в форме документа на бумажном носителе, сообщает корреспондент Fishnews.

С прошлого года вступили в силу требования об электронном рыболовном журнале для судов, оснащенных техническими средствами контроля. Но предприятия, ведущие промысел на Азово-Черноморском бассейне, столкнулись с вопросом, как соблюдать эти нормы законодательства при применении средств радиоэлектронной борьбы. В связи с этим Росрыболовство и Пограничная служба согласовали временный порядок ведения рыболовного журнала для рыбаков Азовского и Черного морей. Теперь предлагается закрепить действие особых условий в законе — на период до 1 января 2026 г.

Законодательство об аквакультуре

Предлагается внести изменения в статью закона о рыболовстве, регулирующую добычу в целях аквакультуры. Так, по мнению авторов законопроекта, необходимо уточнить, что объем для такого изъятия рассчитывается с учетом биотехнических показателей по выращиванию молоди (личинок).

По крабовым квотам

Законодатели также решили исправить отсылки в статьях по прекращению прав на добычу и приостановлению разрешений на добычу — в части квот вылова крабов в инвестиционных целях.

По рыбохозяйственному реестру

Согласно законопроекту, планируется закрепить, что правительство устанавливает не только порядок ведения государственного рыбохозяйственного реестра, но и порядок предоставления содержащейся в нем информации.

Предполагается, что в случае принятия федеральный закон вступит в силу с 1 сентября 2024 г.

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