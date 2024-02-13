Новости
Парламентарии подготовили ряд изменений в регулирующее работу рыбной отрасли законодательство

В отраслевые законы представили поправки

Парламентарии подготовили ряд изменений в регулирующее работу рыбной отрасли законодательство. Поправки распространяются на рыболовство в районах действия международных договоров, аквакультуру и уточняют моменты по крабовым квотам.

Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и статью 3 федерального закона «Об аквакультуре (рыболовстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» передала на рассмотрение Госдумы группа парламентариев.

Основные из предложенных поправок связаны с проблемами правоприменения отдельных положений закона о рыболовстве в части работы в районах действия международных договоров, а также в Черном и Азовском морях.

По промыслу в районах действия международных договоров

По закону, общий допустимый улов для установления квоты, предоставляемой России, определяется в соответствии с ее международными договорами.

Однако сейчас усилилось санкционное давление, обратили внимание разработчики поправок. В связи с этим предлагается установить, что порядок определения и утверждения ОДУ в районах действия международных договоров определяет правительство, а перечень видов ВБР, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов для таких районов определяет Росрыболовство, объясняется суть изменений.

По рыболовному журналу

Рыбакам, работающим в Азовском и Черном морях, предлагается установить дополнительный период, когда вести рыболовный журнал можно и в форме документа на бумажном носителе, сообщает корреспондент Fishnews.

С прошлого года вступили в силу требования об электронном рыболовном журнале для судов, оснащенных техническими средствами контроля. Но предприятия, ведущие промысел на Азово-Черноморском бассейне, столкнулись с вопросом, как соблюдать эти нормы законодательства при применении средств радиоэлектронной борьбы. В связи с этим Росрыболовство и Пограничная служба согласовали временный порядок ведения рыболовного журнала для рыбаков Азовского и Черного морей. Теперь предлагается закрепить действие особых условий в законе — на период до 1 января 2026 г.

Законодательство об аквакультуре

Предлагается внести изменения в статью закона о рыболовстве, регулирующую добычу в целях аквакультуры. Так, по мнению авторов законопроекта, необходимо уточнить, что объем для такого изъятия рассчитывается с учетом биотехнических показателей по выращиванию молоди (личинок).

По крабовым квотам

Законодатели также решили исправить отсылки в статьях по прекращению прав на добычу и приостановлению разрешений на добычу — в части квот вылова крабов в инвестиционных целях.

По рыбохозяйственному реестру

Согласно законопроекту, планируется закрепить, что правительство устанавливает не только порядок ведения государственного рыбохозяйственного реестра, но и порядок предоставления содержащейся в нем информации.

Предполагается, что в случае принятия федеральный закон вступит в силу с 1 сентября 2024 г.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: ОДУаквакультуракрабправительстворосрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

Председатель правления Россельхозбанка

Борис ЛИСТОВ

Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ на профильной сессии ВЭФ. Фото Алексея Александронка, фотобанк «Росконгресса»

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Отрасль прошла через значительную трансформацию

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации «Русский лосось» Марина КОВТУН

Президент Ассоциации «Русский лосось»

Марина КОВТУН

К организаторам любительской рыбалки повышаются требования

Генеральный директор Торгового дома «Камчатский меридиан» Евгений КАРПОВ

Генеральный директор Торгового дома «Камчатский меридиан»

Евгений КАРПОВ

Рыбный рынок уходит в онлайн

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Работаем над тем, чтобы российские граждане ели больше рыбы

Коммерческий директор ОАО «Владморрыбпорт» Владимир БУЗАНОВ

Коммерческий директор ОАО «Владморрыбпорт»

Владимир БУЗАНОВ

«Красную» путину Владморрыбпорт отработал на 5

Все интервью

Личное мнение

Директор компании «Раптика» Роман ЛОСКУТОВ

Директор компании «Раптика»

Роман ЛОСКУТОВ

Для переработчика важно выстроить продуктивный диалог с поставщиком

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

«Ловись, рыбка, большая и маленькая»

Все материалы

Крупным планом

Экскурсия на судно в рамках проекта «Профессионалитет». Фото пресс-службы ГК «Антей»

От кластера до уроков профориентации: «Антей» привлекает в отрасль молодежь

2023 год оказался богат на перемены в отрасли. Фото пресс-службы «Океанрыбфлота»

2023 год оказался богат на перемены в отрасли

За три дня Международный рыбопромышленный форум и Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий посетили 17 872 специалиста из 85 регионов России и 75 стран мира

Российскую рыбную отрасль тепло встречают во всем мире

Для «Фишеринг Сервис» демонстрации возможностей новых тралов давно стали доброй традицией

«Фишеринг Сервис»: Нюансы настройки тралов оценят только профессионалы

События

МРКТ «Петр I» компании «Тралфлот» в прошедшем году обеспечил лучший показатель по уловам среди судов такого типа в мире. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»

Российские рыбаки установили новый рекорд

Коммерческий директор Владморрыбпорта Владимир БУЗАНОВ

Владморрыбпорт рассказал о своих новых возможностях

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.