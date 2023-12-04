Для рыбаков Крыма предусмотрели особый порядок ведения рыболовного журнала

Росрыболовство и Погранслужба согласовали временный порядок ведения рыболовного журнала на судах Азово-Черноморского бассейна: для рыбаков предусмотрели исключение в требовании об электронном формате отчетности. Разработкой временного порядка занималась ВАРПЭ.

29 ноября руководство Федерального агентства по рыболовству и Пограничной службы ФСБ России подписали временный порядок ведения рыболовного журнала на судах Азово-Черноморского бассейна, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийской ассоциации рыбопромышленников.

Временный порядок ФАР и ВАРПЭ разработали, чтобы обеспечить работу рыбопромыслового флота в случае перебоев в работе электронного рыболовного журнала при применении средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на Черном и Азовском морях.

О риске прекращения промысла из-за невозможности введения ЭПЖ в период работы РЭБ ранее заявляла Ассоциация рыбопромышленников Севастополя и Крыма. Объединение обращалось в Общественный совет при Росрыболовстве с просьбой рассмотреть проблему на заседании совета.

«Вопрос обсуждался советом 26 октября. Было принято решение обратиться в Росрыболовство с предложением о проведении в кратчайшие сроки совещания для рассмотрения предложений по установлению временного порядка передачи данных рыболовного журнала. По итогам этого совещания ВАРПЭ подготовила проект порядка, который был согласован с регулятором и Погранслужбой», — рассказал председатель Общественного совета, президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.

«В феврале этого года был введен аналогичный порядок по работе технических средств контроля. Дело в том, что в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы рыбаки региона сталкиваются как с кратковременными, так и с продолжительными сбоями в работе радиоаппаратуры на судах. Она полностью перестает работать, что не позволяет выполнять требования по ведению электронного журнала. Поэтому мы выступали за принятие временного порядка его введения», — прокомментировал президент Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб.

По его словам, утвержденный порядок предусматривает возможность вести рыболовный журнал в бумажном виде в период действия РЭБ. Это позволяет избежать рисков срыва промысла и банкротства рыбопромышленных предприятий Крыма.

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