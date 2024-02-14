Импорт черной икры пошел вниз

Поставки икры осетровых на российский рынок в 2023 г. сократились на 9% и составили чуть более 19 тонн, приводит данные Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры. Отмечено, что основная часть импортной икры поступила из КНР.

По итогам прошедшего года надзорные органы зафиксировали снижение объемов икры осетровых рыб, поступившей из-за рубежа. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (НЦБРП), на территорию России было ввезено почти 19,1 тонны деликатеса — на 1,9 тонны меньше, чем годом ранее.

Импорт черной икры осуществлялся из шести стран. Главным источником остался Китай, обеспечивший более 94% объема поставок.

Внешняя торговля икрой осетровых видов рыб в России находится под особым контролем в соответствии с обязательствами РФ по выполнению Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). В прошлом году нарушения требований СИТЕС фиксировались на некоторых предприятиях в Ленинградской, Тверской и Московской областях.

Ранее НЦБРП отмечал рост производства осетровой икры внутри страны. По данным центра, в 2023 г. российские предприятия изготовили 239,6 тонны икры — на 8,5% больше, чем в 2022 г. В этом объеме учитывается не только сырье для изготовления пищевой продукции, но и рыбоводная икра для целей воспроизводства.

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