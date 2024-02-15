Минтай и сельдь тянут уловы вверх

Российские рыбаки к середине февраля освоили более 626 тыс. тонн водных биоресурсов — на 11% выше уровня прошлого года. Наибольший вклад в уловы внес Дальневосточный бассейн, где в самом разгаре минтаевая путина.

Общий вылов российских рыбопромышленных предприятий к 13 февраля превысил 626 тыс. тонн водных биоресурсов, что на 11% выше уровня прошлого года, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Почти 90% уловов приходится на Дальневосточный бассейн — 558,6 тыс. тонн, что на 18% больше, чем год назад.

По данным отраслевой системы мониторинга, вылов минтая составил 394 тыс. тонн — на 9,5% выше уровня 2023 г. Успешно идет промысел сельди — добыто 107,7 тыс. тонн, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 73%. Уловы трески тоже превышают показатель на отчетную дату 2023 г. — на 11% — и подбираются к 19 тыс. тонн.

На втором по значимости бассейне страны — Северном — на счету рыбаков пока 37,6 тыс. тонн водных биоресурсов. Напомним, на этот год сокращены российские квоты трески и пикши в Баренцевом море. По информации Федерального агентства по рыболовству, хорошие показатели на промысле крабов и камбал. Началась мойвенная путина.

Положительная динамика уловов отмечается на юге — в Азово-Черноморском бассейне. Суммарный вылов превысил 6,8 тыс. тонн и более чем на треть (на 37,6%) опережает показатель за аналогичный период прошлого года. Прибавку обеспечил промысел хамсы, где добыто уже 6,7 тыс. тонн (+41% к уровню 2023 г.).

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