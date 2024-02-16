Краб, консервы и минтай: что спрашивают зарубежные покупатели

Торговые представительства за рубежом собрали информацию о запросах иностранных компаний на импорт российской продукции. В списке в том числе и продукция рыбохозяйственного комплекса.

Перечень запросов иностранных компаний на импорт продукции из России опубликовал в своем телеграм-канале Российский экспортный центр.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в список вошли в том числе рыба и морепродукты. Так, со стороны Белоруссии говорится о востребованности свежемороженой рыбы — путассу, минтая, горбуши, окуня, а также рыбных снеков. Со стороны Вьетнама есть запрос на живого камчатского и синего крабов. В список товаров, к которым проявляет интерес Индонезия, вошли крабы, минтай и треска. На Кубе, согласно реестру, есть спрос на рыбные консервы, мороженую рыбу и морепродукты. Со стороны Саудовской Аравии — на королевского краба и угольную рыбу. Со стороны Сингапура — на крабов. В запросы от Японии включен панцирь краба-стригуна — в качестве сырья для фармацевтической промышленности.

За дополнительной информацией предложено обращаться в торгпредства по контактным данным, указанным в реестре.

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