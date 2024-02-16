Победитель «Сахалинского льда» получит автомобиль

Фестиваль «Сахалинский лед» стал уже своеобразной традицией, «фишкой» острова. Важно, чтобы состязания проходили на высоком уровне и с достойными призами, считают в Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.

Ежегодно фестиваль «Сахалинский лед» собирает в феврале на реке Найба рыбаков-любителей — жителей и гостей области. Несмотря на отдаленность островного региона, на соревнования приезжают команды из разных уголков России, с каждым годом число участников увеличивается.

В этом году состязания пройдут уже в 13-й раз, они состоятся 23 февраля. Вместе с Росрыболовством, региональным правительством и министерством по рыболовству, администрацией Долинского городского округа мероприятие помогает проводить Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО).

«Непосредственно как организатор мероприятия АРСО выступает в четвертый раз. Однако с самого начала мы активно участвовали в проведении праздника. Традиционно главный приз выставляли предприятия рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области, входящие в состав нашей ассоциации. Это были и лодки, и моторы, и снегоболотоход. В этом году победителю достанется автомобиль», — рассказал Fishnews президент ассоциации Максим Козлов.

Изначально главной задачей праздника была популяризация рыбалки. Фестиваль должен был стать внутрирегиональной площадкой, объединяющей всех, кого увлекает этот вид отдыха. Однако со временем состязания набрали популярность и стали привлекать не только сахалинцев и курильчан. Сегодня «Сахалинский лед» помогает популяризировать и любительское рыболовство, и островной туризм.

«Однажды к нам даже приезжали гости из Белоруссии, так что фестиваль уже стал в некотором смысле международным. По масштабу он не уступает ни одному другому российскому мероприятию по любительскому рыболовству. С каждым годом людей прибывает все больше. Мы рады, что «Сахалинский лед» уже стал традицией, рыбной «фишкой» острова», — подчеркнул Максим Козлов.

Регистрация на «Сахалинский лед 2024» уже началась. На сегодняшний день подано 208 заявок, 20 из которых — от людей с ограниченными возможностями. Остальным желающим принять участие стоит поторопиться: количество мест ограничено, всего на лед выйдут 250 команд, обратила внимание одна из организаторов мероприятия Любовь Стримжа. Так что рыболовам советуют не откладывать регистрацию и как можно скорее подать заявку онлайн.

Создать особую атмосферу празднику на этот раз поможет музыкальная программа в стиле ретро. Организаторы уверены: старые душевные песни придутся по вкусу всем поколениям. Как и прежде, запланировано большое количество активностей на свежем воздухе: конкурсы, розыгрыши призов и многое другое.

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