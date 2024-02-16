Структурированной икре хотят прописать точное определение

Эксперты предлагают четко сформулировать понятие «икра структурированная» в «рыбном» техрегламенте. В НЦБРП считают, что это повысит ответственность производителей за безопасность и качество своей продукции.

Вопрос точной терминологии обсуждался на рабочей встрече представителей Минсельхоза России, Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (НЦБРП), Рыбного союза и Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Стороны договорились в короткие сроки внести в Минсельхоз предложение о соответствующей корректировке технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016), сообщили Fishnews в пресс-службе НЦБРП.

Регулярные исследования Центра показали значительный рост рыночной доли структурированной икры. Как подчеркнули в НЦБРП, точная формулировка в техрегламенте будет способствовать повышению ответственности производителей этой продукции, обеспечению ее безопасности, качества и защите прав потребителей.

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