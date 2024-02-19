Пелядь в озерах Якутии перевели в «неодуемые»

Минсельхоз внес изменения в общий допустимый улов на 2024 г. Исключены объемы квотирования по пеляди в озерах Республики Саха (Якутия).

Изменения в ОДУ для внутренних вод, за исключением морских, на текущий год внесены приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 14 февраля 2024 г. № 74.

Как сообщает корреспондент Fishnews, исключена строка с объемами пеляди в озерах Республики Саха (Якутия).

Пелядь в озерах Якутии, согласно приказу Минсельхоза, теперь не входит в список объектов, для которых устанавливается общий допустимый улов. Такие изменения вступили в силу с 1 января 2024 г.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews