Перечень пресноводных «одуемых» будет скорректирован

Минсельхоз утвердил поправки в перечень водных биоресурсов, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов. Изменения вступят в силу с начала 2024 г.

Корректировки утверждены приказом Министерства сельского хозяйства от 21 сентября 2022 г. № 624. Изменения касаются не непосредственно видов, а популяций в регионах — они добавляются в список или убираются из него.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в Азово-Черноморском бассейне поправки затронут толстолобиков и раков. В Волжско-Каспийском — судака, леща, сазана, сома, щуку и раков. В Восточно-Сибирском — пелядь.

Больше всего изменений приходится на Дальневосточный бассейн. Для него вносятся корректировки по миногам, сазану, карасю, верхогляду, коню, монгольскому красноперу, щуке, сому, толстолобикам, налиму, змееголову, китайской косатке-скрипуну, косатке-плети, уклею, жереху, желтоперу, белому амурскому лещу, язю, сигу, ленку и хариусу.

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