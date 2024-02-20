Калининградцы отправились на добычу салаки

В Калининградском заливе стартовал промысел балтийской сельди (салаки). В этом году из-за ранних подходов путина была открыта на три недели ранее обычного.

Рыбаки Калининградской области отправились на добычу салаки в Калининградском заливе. Промысел салаки традиционно ведется в марте-апреле, когда рыба отправляется на нерест из моря в залив. Но в этом году лов начался на три недели раньше, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального агентства по рыболовству.

Первыми весеннюю путину открыли рыбаки ГК «За Родину». В основном весенняя салака реализуется в свежем виде, а оставшаяся часть перерабатывается на предприятиях области. Рыбаки рассчитывают полностью освоить выделенную квоту — в заливе разрешили выловить 2,6 тыс. тонн.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews