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Несмотря на простоту принципа, реализация его на практике непроста: нужны технология, специальное оборудование и материалы. Фото предоставлено «НПК Морсвязьавтоматика»

Мониторы на дорогостоящем оборудовании сбережет бондинг

Технология оптического бондинга, предназначенная для защиты жидкокристаллических экранов, в России еще слабо распространена. О том, что такое бондинг, чем он интересен судовладельцам, Fishnews рассказал начальник профильного отдела «НПК Морсвязьавтоматика» Константин Смирнов.

Оптический бондинг (от английского bonding — «соединение», «склеивание») — это технология, при которой защитное стекло крепится к жидкокристаллической матрице с помощью прозрачного клея.

«Профессионально выполненный, не кустарный, бондинг имеет ряд преимуществ перед традиционным «сухим» накладыванием защитного стекла на экран. Главные плюсы — более яркое, контрастное и точное изображение, а также более надежная защита от механических повреждений», — обратил внимание Константин Смирнов.

По словам эксперта, повышение четкости и контрастности изображения достигается за счет того, что отражение падающего света снижается почти втрое. Если зазор между ЖК-матрицей и защитным стеклом заполнен воздухом, свет последовательно отражается от верхней и нижней поверхностей стекла, а затем еще и от стеклянной поверхности матрицы. Если же заполнить зазор веществом, оптически идентичным стеклу, то падающий свет отразится лишь один раз — от внешней поверхности защитного стекла. А поскольку свет на оптических границах не только отражается, но и преломляется, искажая изображение, бондинг снизит и этот эффект.

«Что касается механической защиты, то клей служит дополнительным буфером при ударах и вибрации. Это не только дополнительно подстрахует прибор от повреждений, но и продлит ему срок эксплуатации. Кроме того, технология бондинга позволяет при необходимости использовать более тонкие защитные стекла», — подчеркнул собеседник Fishnews.

Еще одним преимуществом, по словам представителя «НПК Морсвязьавтоматика», является полная изоляции поверхности матрицы от внешней среды, что предохраняет её от загрязнений, конденсата и т. д. Наконец, использование клея повышает теплоотдачу прибора и, как следствие, снижает риск перегрева.

Несмотря на простоту идею, использование бондинга достаточно сложно с точки технологии. Необходимо правильно подобрать состав клея, очистить поверхности и нанести клей в заводских, а не кустарных условиях — с использованием специальной установки. Поэтому в России технология бондинга до сих пор слабо распространена, однако у «НПК Морсвязьавтоматика» уже наработана база компетенций в этой сфере.

«Начав осваивать оптический бондинг в 2019 году, к настоящему времени мы сумели досконально отработать технологию, подготовить специалистов в этой области и наладить надежные поставки комплектующих и материалов. Сейчас мы не только производим подобные мониторы для собственных нужд, но и предлагаем услуги бондинга для ЖК-матриц до 46 дюймов включительно сторонним организациям. К числу отраслей, где оптический бондинг наиболее востребован, относится судоходство», — обратил внимание Константин Смирнов.

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  • Несмотря на простоту принципа, реализация его на практике непроста: нужны технология, специальное оборудование и материалы. Фото предоставлено «НПК Морсвязьавтоматика»
  • Технология склеивания включает ряд операций — от очистки поверхностей защитного стекла и матрицы до ультрафиолетового отверждения клея. Фото предоставлено «НПК Морсвязьавтоматика»
  • Оборудование, расходные материалы и технологические процессы оптического бондинга очень дороги. Их покупка или самостоятельная разработка проблематичны. Фото предоставлено «НПК Морсвязьавтоматика»
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