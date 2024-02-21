У дальневосточной рыбы появился новый плацдарм в Подмосковье

В подмосковных Электроуглях начал работу логистический комплекс с холодильным складом на 15 тыс. тонн продукции. Инвестор — группа компаний «ТИГР» — рассматривает новую площадку как один из опорных узлов при транспортировке грузов с Дальнего Востока.

Новый холодильно-складской комплекс «РРК Логистик», расположенный на территории терминала «Восточный» рядом с железнодорожной станцией Электроугли (Московская область), был построен в сжатые сроки. Реализация проекта заняла всего два года, рассказал на церемонии открытия 20 февраля президент ПАО «ТИГР» Сергей Дарькин. По его словам, инвестиции в проект, который стал первым мультитемпературным складом для группы компаний за пределами Дальнего Востока, уже составили 1,2 млрд рублей.

Благодаря строительству комплекса с собственной транспортной инфраструктурой у группы компаний появилась возможность транспортировки рыбопродукции с Дальнего Востока в столичный регион в максимально короткие сроки и без опасности размораживания и снижения качества.

«Это окончание большой, длинной цепочки, которую мы долгие годы выстраивали для того, чтобы конкурировать не просто в нашей стране, но и на мировых рынках, — заявил Сергей Дарькин. — Сегодня мы готовы давать единые тарифы, единые логистическое время, единое время доставки из самых трудных мест добычи рыбопродукция до конкретных мест потребления — это Москва, запад нашей страны, это порты Китая и Африки».

Как сообщает корреспондент Fishnews, технологические возможности холодильно-складского комплекса обеспечивают хранение до 15 тыс. тонн продукции. Три морозильные камеры оборудованы системами стеллажного хранения на пять ярусов и поддерживают температуру до –25 градусов. Среднетемпературная камера предназначена для грузов, которым требуется охлаждение до –5 градусов. Все технические решения направлены на поддержание непрерывной холодильной цепи.

«Это не просто холодильная цепочка, это в первую очередь продовольственная безопасность нашей страны. И мне очень приятно, что мы это смогли осуществить», — отметил руководитель группы компаний.

Комплекс «РРК Логистик» станет частью единого мультимодального сервиса транспортировки грузов с Дальнего Востока. Группа компаний «ТИГР» выступает в качестве единого оператора, охватывая все составляющие этого пути: рыбопромысловые суда, рефрижераторный флот, мощности Владивостокского морского рыбного порта, Находкинской открытой базы бункеровки рыболовного флота, сухих портов во Владивостоке и под Уссурийском, холодильные склады, железнодорожные пути, а также парк контейнеровозов, обеспечивающих доставку рыбопродукции до конечного получателя.

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