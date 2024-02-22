ЕС хочет создать для рыбаков «судно будущего»

Еврокомиссия инвестирует 2,2 млн евро в разработку «рыболовного судна будущего». Предполагается использование «альтернативных двигательных технологий» и «инновационных энергетических решений».

Уже объявлен конкурс для потенциальных разработчиков судна, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на сайт Европейской комиссии. Отмечено, что пилотный проект направлен на значительное улучшение энергетических характеристик современных рыболовецких судов, сокращение выбросов парниковых газов и повышение экономической устойчивости отрасли.

Инициаторы надеются, что создание «судна будущего» позволит снизить зависимость от ископаемых энергоносителей и сэкономить на топливе, тем самым улучшив финансовые показатели рыболовецких предприятий. Ожидаются и экологические выгоды: сокращение выбросов внесет значительный вклад в очищение океана и оздоровление популяций рыб, утверждают в ЕС.

В Еврокомиссии напомнили, что во время топливного кризиса 2021-2022 гг. большая часть рыбацкого флота ЕС оказалась не в состоянии покрывать операционные расходы.

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