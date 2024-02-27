Желающих на квоты вылова глубоководных крабов вновь не нашлось

Аукцион по продаже долей квот вылова крабов-стригунов красного и ангулятуса признан несостоявшимся: заявок на участие в торгах не поступило.

Напомним, что аукцион по продаже долей квот добычи глубоководных крабов был запланирован на 28 февраля. На торги было выставлено четыре лота. Каждый из них включал права на промысел краба-стригуна ангулятуса в Охотском море и стригуна красного в Японском море. При этом продавались доли квот в инвестиционных целях: по правилам, на покупателей таких лимитов возлагается обязанность по строительству промыслового судна на отечественной верфи.

Однако заявок на участие в торгах не поступило, и аукцион по всем четырем лотам был признан несостоявшимся, сообщает корреспондент Fishnews. По этой же причине продажа не состоялась уже дважды — в ноябре и декабре прошлого года.

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