Квоты на глубоководных крабов вновь выставили на аукцион

Росрыболовство в феврале вновь попытается продать доли квот на вылов в инвестиционных целях крабов-стригунов ангулятуса и красного. И в ноябре, и в декабре торги не состоялись из-за отсутствия заявок.

Информация о проведении аукциона по продаже долей квот добычи крабов в Дальневосточном бассейне размещена в официальной системе торгов. Согласно закону, такие торги проводятся в электронном формате: для продажи выбрана площадка РАД.

Покупателям предлагается четыре набора долей квот вылова в инвестиционных целях. Каждый комплект включает права на промысел краба-стригуна красного в Японском море и краба-стригуна ангулятуса в Охотском море. Победители обязуются построить в России промысловое судно.

Как сообщает корреспондент Fishnews, прием заявок на участие продлится до 26 февраля. А сами торги запланированы на 28 февраля.

Начальная цена лотов по сравнению с предыдущими попытками продать доли квот на добычу глубоководных крабов сократилась — до 456,5 млн рублей.

Это так называемые квоты вылова крабов в инвестцелях первого этапа, договоры на которые были признаны недействительными. Во втором этапе власти не стали включать глубоководных крабов в аукционный список.

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