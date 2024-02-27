Южная Корея прибавила в прибрежном промысле

Общая стоимость продукции рыболовства и аквакультуры в Республике Корея за прошлый год составила 9,29 трлн вон. Это практически на уровне 2022 г., но тем не менее — рекордный показатель. Выше среднего — уловы прибрежного рыболовства.

Рыбное хозяйство Южной Кореи за прошлый год произвело 3,68 млн тонн рыбы и морепродуктов, сообщает агентство «Йонхап» со ссылкой на органы статистики страны. Общий показатель на 1,88% превысил результат 2022 г.

Совокупная стоимость продукции рыболовства и аквакультуры выросла всего на 0,4% — до 9,29 трлн вон (около 6,98 млрд долларов). Тем не менее это рекордный показатель, обращает внимание корреспондент Fishnews.

Прибрежное рыболовство обеспечило добычу 955 тыс. тонн — на 7,6% больше результата за предыдущий год. Также уловы в прибрежных водах страны оказались на 1,9% выше, чем средний объем за последние пять лет. Общая стоимость выловленных у берегов Южной Кореи морепродуктов составила 4,37 трлн вон — на 8% выше, чем годом ранее.

Объемы добычи в океаническом рыболовстве подросли на 2,7% — до 410 тыс. тонн. Это на 9,2% ниже среднего результата за пятилетку.

В то же время производство в аквакультуре сократилось на 0,2% — до 2,27 млн тонн. При этом стоимость произведенной продукции снизилась сразу на 7,3% — до 248,7 млрд вон. Основной причиной такой ситуации называют повышение температур и падение цен из-за сокращения спроса.

На 12,1% снизился показатель и на внутренних водоемах — до 43 тыс. тонн. Однако этот результат на 9,4% выше, чем в среднем за прошедшие пять лет.

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