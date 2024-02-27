Вузы примут «рыбников» на целевое обучение

Правительство утвердило квоты приема на целевое обучение в вузах на 2024 г. В том числе предусмотрены квоты по специальностям «Промышленное рыболовство», «Водные биоресурсы и аквакультура».

Согласно распоряжению кабмина, всего выделено свыше 145 тыс. мест. Это на 6% больше, чем в прошлом году, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Квоты на целевое обучение по каждой специальности формируются ежегодно на основе заявок российских субъектов. В рамках этой программы абитуриенты поступают в учебное заведение по направлениям будущих работодателей и учатся бесплатно. После получения диплома выпускник должен отработать не менее трех лет в организации, которая его направила.

На будущий учебный год для рыбного хозяйства по специальностям «Промышленное рыболовство», «Водные биоресурсы и аквакультура» выделяются квоты по 10% на каждое направление, обратили внимание в федеральном агентстве.

«Рыбная отрасль остро нуждается в молодых квалифицированных кадрах, и в ближайшее время эта потребность будет только расти», — подчеркнули в Росрыболовстве.

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