Астраханские рыбоводы готовятся к нересту частика

Специалисты Каспийского филиала Главрыбвода готовятся к сезонным работам по воспроизводству сазана и леща. Отлов производителей в рамках госзадания начнется весной, а в летние месяцы рыбную молодь ждет выпуск в естественные водоемы.

Воспроизводством сазана и леща в составе Каспийского филиала Главрыбводазанимаются два предприятия — Икрянинское нерестово-вырастное хозяйство и Камызякский нерестово-вырастной участок Кизанского осетрового рыбоводного завода. Работы по пополнению запасов частиковых видов рыб выполняются ежегодно в рамках государственного задания.

Сейчас рыбоводы готовятся к будущему сезону: ремонтируют инвентарь, орудия лова, подготавливают гидротехнические сооружения на территории рыбхозов, осуществляют рыбоводно-мелиоративные мероприятия. Заготавливать производителей сазана и леща для зарыбления водоемов нерестово-вырастных хозяйств начнут весной.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе филиала, после завершения нереста производители отлавливаются, а рыбная молодь после бонитировочного учета в период с июня по август самотеком спускается в естественные водоемы.

В рыбоводном сезоне 2023 г. предприятия филиала перевыполнили планы по воспроизводству молоди частиковых, установленные госзаданием. Хозяйства вырастили и выпустили в естественную среду обитания почти 1,451 млрд экземпляров леща (план — 1,277 млрд экземпляров) и более 18,5 млн экземпляров сазана (план — 10 млн экземпляров).

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