Водные объекты Приангарья предложили рыбоводам

В Иркутской области на аукцион выставлены восемь участков для индустриальной, пастбищной аквакультуры. Заявки принимаются до 28 марта.

Торги организует Ангаро-Байкальское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участки площадью от 2 га до 205 га расположены на озерах, реке Ангаре (четыре РВУ), Братском водохранилище и протоке Застрянка реки Уды.

Стартовые цены лотов — от 670 рублей до 65,6 тыс. рублей. Аукцион предполагается провести 5 апреля в Иркутске. Участки предоставляются на 10 лет на условиях совместного водопользования.

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