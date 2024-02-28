Рыбоводы Приморья готовятся вновь пополнить запасы кеты

В Приморском крае завершили комплексное обследование государственных и частных рыбоводных заводов в рамках подготовки к выпускам лососевой молоди. В общей сложности предприятия заложили на инкубацию 60,1 млн икринок кеты.

Заводы посетили специалисты Приморского территориального управления Росрыболовства, регионального филиала Главрыбвода и Тихоокеанского филиала ВНИРО.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления, комиссия обследовала мощности Главрыбвода: Рязановский экспериментально-производственный рыбоводный завод, Барабашевский лососевый рыбоводный завод, временные мобильные рыбоводные цеха в Большекаменском и Тернейском отделах. Также проверили четыре частных завода — ООО «Фурманово», Маргаритовский ЛРЗ, ООО «Пфусунг» в Ольгинском районе и СХПК «Лидовский» в Дальнегорском городском округе.

Отмечено, что наибольшее количество лососевой икры на инкубацию заложили Лидовский, Маргаритовский, Барабашевский заводы.

«Предприятия работают в штатном режиме, выпуск рыбной молоди будет произведен планово», — заявили в теруправлении.

Ежегодные выпуски мальков лосося, после того как они подрастут и станут жизнеспособными, как правило, проводятся в период с апреля по июнь.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews