Вопрос по рыболовным участкам остается в зоне внимания сенаторов

При решении вопроса платы за перезакрепление рыболовных участков важно соблюсти баланс между интересами государства, регионов и рыбаков, считает сенатор от Магаданской области Анатолий Широков.

Реализация принятого в июле федерального закона, предусматривающего изменения по рыболовным участкам (РЛУ), имеет как экономическое, так и социальное значение, заявил Fishnews заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков.

Изменения законодательства стали результатом большой совместной работы — в ней участвовали сенаторы, депутаты Госдумы, представители федеральных ведомств — прежде всего Минсельхоза России и Росрыболовства, рыбацкое сообщество, отметил сенатор.

Закон предполагает право добросовестных пользователей перезаключить договор на участок на 20 лет без торгов.

«Мы предположили, что если участки будут выставлены на аукцион (как было предложено первоначально), то те рыбаки, которые уже вложили огромные средства в обустройство РЛУ, в обеспечение на них перерабатывающей инфраструктуры, рискуют потерять все эти вложения», — рассказал о том, почему парламентарии выступили за возможность перезакрепления без торгов, Анатолий Широков.

Рыбная отрасль Магаданской области вносит заметный вклад в валовой региональный продукт. В регионе около 60 участков для промышленной добычи анадромных видов рыб, на них работает порядка 30 юридических лиц. Еще 22 РЛУ предназначены для организации любительского лова — с шестью пользователями. Поэтому принятый закон важен в том числе и для Магаданской области, подчеркнул сенатор.

Работающие на участках предприятия прежде всего относятся к малому и среднему бизнесу. Как правило, они действуют на отдаленных территориях, создают рабочие места для жителей прибрежных сел и поселков.

С этой точки зрения для парламентариев очень важна экономическая составляющая деятельности пользователей участков. Если бы компаниям пришлось участвовать в аукционах, они вынуждены были бы брать кредиты, осложнять свою деятельность дополнительными обременениями. «Для нас принципиальна экономическая устойчивость этих предприятий, потому что они гарантируют социально-экономическую стабильность для поселков на побережье», — заявил зампред комитета Совета Федерации.

Сейчас идет подготовка подзаконных актов. Это очень важная составляющая, так как подзаконная база по сути прорисовывает механизмы работы закона, подчеркнул собеседник Fishnews. Межведомственная рабочая группа, созданная приказом Минсельхоза для решения вопросов по рыболовным участкам, обсуждает проблемы не только отраслевые, но и то, как их решение отразится на социальном положении территорий, акцентировал сенатор.

Сейчас идет разработка правительственного постановления, которое определит механизмы расчета платы за перезакрепление участков на новый срок.

Правила расчета этой суммы, порядок ее выплаты, направления, на которые пойдут получаемые средства, — это основные моменты для обсуждения.

Здесь должны быть сбалансированы интересы государства, интересы региона и интересы рыбака, подчеркнул Анатолий Широков. «Если нам удастся найти этот баланс — а я в этом убежден, — то рыбаки обеспечат лучший результат и для себя, и для государства в целом, и для регионов», — полагает сенатор.

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