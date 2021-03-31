Валентина Матвиенко дала поручения по участкам для промысла

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости однозначно предусмотреть в законе об электронных аукционах защиту прав пользователей рыболовных участков.

Вопросы с законопроектом об электронных торгах в рыбной отрасли были подняты в Совете Федерации в рамках правительственного часа главы Минсельхоза Дмитрий Патрушева.

В рамках второго чтения проект изменился - есть формулировки, допускающие неоднозначное толкование, отметил сенатор от Камчатки Валерий Пономарев. Регионы, по его словам, предлагают внести в законопроект норму прямого действия о том, чтобы добросовестные пользователи рыболовных участков получали 50% баллов на конкурсах при новом распределении.

«И просьба, чтобы к принятию в Совете Федерации этого закона условия данного конкурса тоже присутствовали. Чтобы мы понимали, за что будем голосовать», - заявил парламентарий.

Как сообщает корреспондент Fishnews, спикер Совфеда Валентина Матвиенко активно высказалась по ситуации с законопроектом. От регионов, ассоциаций, специалистов поступило множество обращений по этому поводу, рассказала она.

Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока, напомним, в письмах к главам Совета Федерации и Госдумы обращали внимание, что бизнес обеспокоен угрозой перераспределения участков для промысла. Об этом же заявили и общероссийские отраслевые объединения . Председатель Совета Федерации сообщила, что спорный проект сейчас притормозили.

Формулировки, взволновавшие бизнес, неожиданно появились ко второму чтению . Это очень плохая практика, когда редакция документов прорабатывается, согласовывается, а потом появляется другая версия, подчеркнула Валентина Матвиенко.

Интересы инвесторов должны быть защищены, обратила внимание спикер СФ. «Государство не должно быть рейдером», - сказала она.

В Росрыболовстве считают, что законопроект, даже с учетом депутатских поправок ко второму чтению, основ не меняет. Суть его - в переходе от «молоточных» аукционов к электронным . «Поэтому базовые принципы распределения участков для (промысла - прим. ред.) анадромных видов, для любительского рыболовства, для коренных малочисленных народов Севера в этом законопроекте, даже с учетом правок депутатов ко второму чтению, не меняются», - сказал глава ведомства Илья Шестаков.

В то же время, отметил он, в федеральном агентстве видят опасения сенаторов и поэтому предлагают использовать механизм, который уже применялся в случае с инвестиционными квотами. Речь идет о создании рабочей группы с членами Совета Федерации для отслеживания подготовки подзаконной базы.

«Мы готовы эту работу вместе с сенаторами здесь провести с тем, чтобы они увидели, что в постановлении правительства все точки будут четко поставлены над «и», - заверил руководитель Росрыболовства.

Спикер Совета Федерации заявила, что надо «собрать отрасль». Нужно снять вопросы у специалистов и добиться формулировки закона, не допускающей неоднозначной трактовки. «Закон есть закон, нужно ряд положений «забетонировать», чтобы инвесторы понимали: сюда можно вкладывать, нас никто не кинет, никто через два года не поменяет правила», - высказалась Валентина Матвиенко.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев пообещал, что в течение недели проведет совещание по этой теме.

Напомним, что Росрыболовство запланировано обсуждение законопроекта с регионами на 1 апреля .

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