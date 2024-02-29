Соглашение ВТО о рыбацких субсидиях «набрало» уже 70 участников

Сразу 9 стран присоединились к соглашению Всемирной торговой организации о запрете вредоносных рыболовных субсидий. Для его официального вступления в силу ВТО осталось получить соответствующие документы от 40 государств-участников.

В день открытия 13-й Министерской конференции ВТО 26 февраля представители Брунея, Чада, Малайзии, Норвегии, Руанды, Саудовской Аравии, Того и Турции передали генеральному директору Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеале официальные документы о присоединении к соглашению. На следующий день это сделали Филиппины, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на пресс-службу ВТО.

Нгози Оконджо-Ивеала отметила, что теперь общее число участников соглашения выросло до 70. Таким образом, для его официального вступления ВТО осталось получить соответствующие документы от 40 стран-участниц.

Гендиректор пошутила, выразив надежду, что еще не присоединившиеся государства постараются завершить все процедуры ко дню ее рождения — 13 июня.

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