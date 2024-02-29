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Новый беспилотный измерительный комплекс сможет собирать данные на водных объектах и автоматически передавать их ученым

Сбор гидрологических данных хотят доверить беспилотнику

Студент Томского государственного университета (ТГУ) создает беспилотный измерительный комплекс, который поможет исследовать водные объекты. По задумке, прибор будет самостоятельно собирать данные и передавать их гидрологам.

Автор проекта — студент радиофизического факультета ТГУ Евгений Ланин. Он стал победителем конкурса грантов «Студенческий стартап» и получил 1 млн рублей на создание и запуск беспилотной автоматизированной системы, проводящей измерения (БАСПИ). Она будет осуществлять замеры на поверхности водоема, собирать водные параметры и автоматически передавать данные на базовую станцию, сообщили Fishnews в пресс-службе университета.

«БАСПИ — это система удаленного сбора физико-химических параметров, — рассказал Евгений Ланин. — Система состоит из прибрежных измерительных зондов (стационарный вариант) и беспилотного наводного аппарата с измерительным зондом (универсальный вариант). Результаты измерений покажут степень загрязнения окружающей среды, что будет актуально для гидрологов научных отделов или частных организаций».

В ТГУ отметили, что за все время работы было протестировано несколько вариантов БАСПИ. Изначально измерительную систему планировалось сделать на квадрокоптере, однако для повышения автономности было решено использовать беспилотный надводный аппарат (БПА).

Сейчас разработка может собирать четыре параметра — температуру воды, степень кислотности, электропроводность и мутность. В будущем планируется добавить датчик, измеряющий насыщение воды кислородом.

Авторы стартапа обратили внимание: при исследовании водных объектов «ручным» способом эксперты сталкиваются с рядом проблем, в том числе с неэффективным распределением временных, денежных и человеческих ресурсов, угрозой жизни и здоровью, сложностями с транспортировкой и т.д. Отмечено, новая система позволяет сделать процесс доступным и безопасным.

Преимуществами БАСПИ называют надежность при эксплуатации, модульность конструкции с герметичными отсеками, высокую «живучесть» дрона, а также сравнительно небольшие размеры: он помещается в любом багажнике и на заднем сидении автомобиля.

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