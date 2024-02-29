Камчатские рыбоводы обозначили планы по лососевым «выпускным»

В реки Камчатского края в этом году собираются выпустить почти 40 млн мальков лососей. В дикую природу будут отправлять молодь чавычи, нерки, кеты и кижуча.

Традиционно «выпускные» начнутся в конце апреля и завершатся в июле, рассказали Fishnews в пресс-центре Северо-Восточного филиала Главрыбвода.

Напомним, что в регионе находятся пять федеральных лососевых рыбоводных заводов. Все — в Елизовском районе: Паратунский, Вилюйский, Малкинский, «Кеткино» и «Озерки». Работа предприятий направлена на поддержание промысловых запасов лососей бассейнов рек Большая, Авача, Паратунка и озера Большой Вилюй.

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