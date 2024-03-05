Чемпионат «Профессионалы» решили проводить ежегодно
Правительство распорядилось ежегодно проводить чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы» и чемпионат высоких технологий. Такие соревнования проводятся и среди учащихся в рыбной отрасли.
Чемпионат «Профессионалы» и чемпионат высоких технологий будет проводиться каждый год для развития Всероссийского чемпионатного движения по профмастерству. Такое распоряжение выпустило правительство.
Министерству просвещения поручено совместно с Минпромторгом привлекать к подготовке и проведению чемпионатов заинтересованные организации, сообщает корреспондент Fishnews.
Региональным властям рекомендовано проводить этапы соревнований на своем уровне.
Цель — повышение значимости и престижа рабочих профессий, профессиональный рост молодежи, обеспечение кадрами разных отраслей.
В список компетенций входят и направления рыбного хозяйства — «Прибрежное рыболовство» и «Выращивание рыбопосадочного материала и товарной рыбы».
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