Вьетнам делает ставку на водоросли

Министерство сельского хозяйства и развития сельских территорий Вьетнама планирует увеличить производство морских водорослей до 500 тыс. тонн к 2030 г. Цель поставлена в рамках национальной отраслевой стратегии.

Министерство намерено передать в правительство республики предложение по развитию производства водорослей как основного продукта рыбного хозяйства страны. Об этом пишет Вьетнамская ассоциация экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP).

По информации главы директората рыболовства Тран Динь Луана, во Вьетнаме сейчас насчитывается 16,5 тыс. га полей морских водорослей, из них в 2023 г. произвели 150 тыс. тонн продукции.

Плантации морского винограда (Caulerpa lentillifera) и морского мха (Kappaphycus alvarezii) позволили аквафермерам заработать по 150-200 млн и 60-80 млн вьетнамских донгов с 1 га площади соответственно, приводит данные VASEP.

По данным ассоциации, в водах республики произрастает 887 видов морских водорослей, 88 из которых имеют экономическое значение и могут в перспективе выращиваться на акватории общей площадью в 900 тыс. га, сообщает корреспондент Fishnews.

В правительстве Вьетнама считают, что бум «зеленого» потребления в мире может открыть большие перспективы производству водорослей. Например, ламинария — прекрасный поглотитель углекислого газа, это дает возможность продажи углеродных кредитов за счет ее выращивания.

Однако, отмечает Тран Динь Луан, перед отраслью стоят не только перспективы, но и вызовы: недостаток стандартов выращивания, экологическое загрязнение и изменение климата.

В ближнесрочной перспективе планируется сфокусироваться на прибрежной культивации морского винограда и Gracilaria verrucosa на участке от провинции Тханьхоа на севере до Биньтхуан на юге. Кроме того, предполагается наладить производство морского мха и импортных видов водорослей на глубоководных плантациях в провинциях Куангнинь, Куангнгай, Фуйен, Кханьхоа, Ниньтхуан, Биньтхуан, Бариа-Вунгтау, Камау, Кьензянг и городе Хайфон.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews