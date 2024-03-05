Росрыболовство расскажет о результатах работы за 20 лет
Федеральное агентство по рыболовству 12 марта представит публичный отчет о результатах работы за двадцатилетний период. Доклад заслушают в Общественной палате.
«В ходе доклада участникам и представителям СМИ будет представлена информация о главных задачах Росрыболовства и их трансформации за истекшие 20 лет, методах и степени их решения», — рассказали Fishnews в пресс-службе ФАР.
Также в повестке рассмотрения — лучшие практики Общественного совета при Росрыболовстве.
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