Росрыболовство расскажет о результатах работы за 20 лет

Федеральное агентство по рыболовству 12 марта представит публичный отчет о результатах работы за двадцатилетний период. Доклад заслушают в Общественной палате.

«В ходе доклада участникам и представителям СМИ будет представлена информация о главных задачах Росрыболовства и их трансформации за истекшие 20 лет, методах и степени их решения», — рассказали Fishnews в пресс-службе ФАР.

Также в повестке рассмотрения — лучшие практики Общественного совета при Росрыболовстве.

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