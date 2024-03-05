ЦУРЭН — в стадии ликвидации

ФГБУ «Центральное управление по рыбохозяйственной экспертизе и нормативам по сохранению, воспроизводству водных биологических ресурсов и акклиматизации» находится в стадии ликвидации.

О процедуре ликвидации ЦУРЭН информирует сайт этой организации. Основание — приказ Минсельхоза России № 889 от 5 декабря 2023 г., сообщает корреспондент Fishnews.

ЦУРЭН было создано в 1970 г. На сайте учреждения оно заявлено как головная специализированная организация Росрыболовства по осуществлению предупредительного надзора за соблюдением рыбоохранных требований при планировании хозяйственной и иной деятельности, влияющей на экологическое состояние водных объектов.

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