Список поставщиков в Китай актуализировали

Главное таможенное управление КНР расширило список российских предприятий, продукция с которых может поставляться в республику. Дополнен в том числе перечень по рыбным экспортерам.

Напомним, что регистрация объектов, с которых допускаются поставки, осуществляется через китайскую информационную систему CIFER.

В перечень российских предприятий и судов, имеющих право на экспорт рыбопродукции в КНР, включено еще пять предприятий/судов по производству, перемещению, хранению охлажденной и мороженой продукции водного промысла.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора, общее количество объектов в списке составляет 881.

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