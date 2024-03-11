Рыбакам США опять урежут лимиты палтуса

В нынешнем году вновь сократят квоту на вылов тихоокеанского белокорого палтуса для всего западного побережья Соединенных Штатов — от Калифорнии до Берингова моря. Лимит уменьшится на 4,6% к прошлогоднему, до 35,3 млн фунтов (около 16 тыс. тонн).

Специалист по управлению рыболовством Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) Курт Иверсон заявил: нерестящаяся биомасса тихоокеанского палтуса находится на минимальных за прошедшие 40 лет наблюдений значениях.

Отмечено, что популяции рыб подвержены флуктуации, однако палтус имеет низкий уровень размножения в течение многолетнего периода. Ученые не знают, что именно заставляет этот показатель снижаться, однако уверены в необходимости внедрения мер по сохранению популяции.

По данным СМИ, годом ранее лимиты добычи тихоокеанского палтуса также сокращали — на 10,3%, или 4 млн фунтов (около 1800 тонн).

Курт Иверсон обратил внимание: снижение квоты — не единственная проблема для рыбаков. Накопленные данные позволяют констатировать, что сейчас палтус в среднем стал меньше, чем всего 20 лет назад. Это ведет к снижению показателя биомассы и сокращению объемов вылова.

Как сообщает корреспондент Fishnews, общая квота устанавливается решением Международной комиссии по тихоокеанскому палтусу (ИПХК), после чего разбивается на несколько долей. Одна из них — лимиты для штатов Калифорния, Орегон и Вашингтон, другая — для канадских вод. Для Аляски существует сразу шесть основных зон, по которым назначают отдельные объемы.

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