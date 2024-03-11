В правила оформления разрешений на вылов готовятся внести поправки

Проект постановления правительства, предполагающий изменения правил выдачи разрешений на добычу водных биоресурсов, проходит процедуру оценки регулирующего воздействия.

В рамках ОРВ Минэкономразвития организовало публичные консультации по проекту постановления «О внесении изменений в постановление правительства РФ от 15 ноября 2022 г. № 2066».

Напомним, что по действующим правилам разрешение на вылов в исключительной экономзоне и на континентальном шельфе России для судов, построенных или приобретенных за пределами таможенной территории ЕАЭС после 1 января 1995 г., можно получить только при условии прохождения таможенного декларирования.

Теперь предлагается указать, что речь идет о декларировании в соответствии с процедурой выпуска для внутреннего потребления, сообщает корреспондент Fishnews. Уточнение необходимо, чтобы исключить случаи, когда пользователи водных биоресурсов уклоняются от захода в российские порты и приобретения судном статуса товара ЕАЭС с оплатой необходимых платежей, следует из пояснительной записки к проекту.

Также планируется указать, что декларирование может быть осуществлено в соответствии с процедурой свободной таможенной зоны — при условии регистрации судна в одном из реестров судов РФ в морском порту Калининград не позднее 1 января 2023 г. Отмечено, что такие поправки призваны учесть практику работы флота, помещенного под процедуру СТЗ в Калининградской области.

Кроме того, проектом предусматривается возможность предоставления сведений о соответствии требованиям МКУБ не только о собственнике судна, но и о судовладельце.

Предполагается, что постановление вступит в силу с 1 сентября 2024 г.

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