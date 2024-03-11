Мойва пополняет промысловый результат Карелии

В Республики Карелия подвели итоги промысла за первые два месяца с начала года. Всего добыто 13,3 тыс. тонн, более трети суммарного улова составляет мойва.

В общей сложности карельские предприятия освоили в Баренцевом море и Атлантическом океане 13,2 тыс. тонн рыбы. В том числе 5,1 тыс. мойвы, 3,8 тыс. тонн трески и пикши и 3,5 тыс. тонн путассу, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального министерства сельского и рыбного хозяйства.

На пресноводных водоемах и в Белом море карельские рыбопромышленники добыли 142 тонны водных биоресурсов. Отмечено, что в феврале компании «Азимут» и «Пелагика» сконцентрировали силы на промысле мойвы, который продолжится до конца марта.

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