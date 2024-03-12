Участникам ВЭД необходимо подготовиться к изменениям

Россельхознадзор проинформировал бизнес об изменении порядка ведения реестра складов для хранения товаров при экспортно-импортных операциях. Для подготовки участников ВЭД и специалистов ветслужб предусмотрен переходный период.

С 19 марта регистрация складов и редактировании соответствующей информации в компоненте «Аргус» Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии (ФГИС «ВетИС») будут возможны только путем получения данных из компонента «Цербер».

Обновленные правила позволят исключить дублирование данных и облегчат участникам ВЭД регистрацию склада и подачу заявки на получение разрешения на вывоз, рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора. В том числе речь идет об использовании для подачи заявки платформы «Мой экспорт» РЭЦ.

Для того чтобы участники внешнеэкономической деятельности и сотрудники региональных ветслужб могли подготовиться к изменениям, предусмотрен переходный период, который продлится с 12 по 19 марта. За это срок необходимо актуализировать сведения о складах в компоненте «Аргус». В частности, для каждого склада в «Аргусе» требуется указать номер соответствующего ему поднадзорного объекта из компонента «Цербер». Если склад больше не используется, в компоненте «Аргус» он должен быть отмечен как неактивный.

Россельхознадзор на своем сайте опубликовал рекомендации и другую информацию по подготовке к изменениям.

По новым правилам при подаче заявки на получение разрешения на вывоз можно будет указать только те склады, для которых указан номер поднадзорного объекта из компонента «Цербер», обратили внимание в ветеринарном ведомстве. Соответствующие корректировки в процедуре подачи заявки на получение разрешений на ввоз произойдут позднее. Изменения не распространяются на лекарственные средства для ветприменения, физических лиц и зарубежных участников ВЭД.

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