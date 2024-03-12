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Мешки с контрабандным трепангом, изъятые на таможне. Фото пресс-службы ФТС

В том числе по рыбе: за контрабанду пересмотрели ответственность

Изменения Уголовного кодекса разграничили ответственность за незаконное перемещение через границу предметов, угрожающих жизни и здоровью населения, и объектов, которые такой угрозы не представляют. К последним относятся стратегически важные ресурсы, в том числе рыбопродукция.

Поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы вносятся федеральным законом от 11 марта 2024 г. № 43. Он вступит в силу с 1 апреля 2024 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Законопроект был подготовлен правительством. Разработчики обратили внимание на то, что часть первая статьи 226.1 УК РФ позволяет применять санкцию в виде лишения свободы сроком до семи лет за контрабанду товаров, перемещение которых несет различную общественную опасность (например оружия, сильнодействующих веществ и ювелирных изделий). В связи с этим решено разграничить степень ответственности в зависимости от предмета преступления.

По новому закону, контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей в крупном размере либо особо ценных диких животных, водных биоресурсов, растений и грибов, принадлежащих к видам из Красной книги и из сферы охраны международными договорами, предусматривает следующее наказание:

штраф в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до трех лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Незаконное перемещение через границу сильнодействующих, отравляющих, ядовитых веществ, вооружения и прочего выделено в отдельную часть статьи 226.1 Уголовного кодекса — со своей линейкой возможных наказаний.

Также предусматривается увеличение предельного размера штрафа в случае, если преступления совершены организованной группой, — с 1 млн до 2 млн рублей.

Таможенные и пограничные органы наделяются правом дознания по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьей 226.1 УК РФ, — соответствующие изменения вносятся в Уголовно-процессуальный кодекс.

Напомним, что в утвержденный правительством перечень стратегически важных товаров для целей статьи 226.1 УК РФ входит и рыбная продукция. Крупным размером признается стоимость свыше 1 млн рублей.

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