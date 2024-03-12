Ученые ПИНРО проверили рыбу Баренцева моря

Специалисты Полярного филиала ВНИРО завершили зимнюю тралово-акустическую съемку по оценке запасов донных рыб в Баренцевом море. Работы проводились на научно-исследовательском судне «Вильнюс».

Во время экспедиции судно прошло около 4,5 тыс. морских миль (8,3 тыс. км). Площадь обследованной акватории составила 70,4 тыс. кв. миль (182,5 кв. км).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ПИНРО, уже в первые дни рейса ученые обнаружили скопления преднерестовой мойвы, мигрирующей к берегам. Полученная информация оперативно передавалась рыбакам для эффективной организации промысла.

В рамках съемки специалисты оценили тепловое состояние вод, провели работы на вековом разрезе «Кольский меридиан», исследовали распределение зоопланктона, провели наблюдения за морскими млекопитающими и птицами. По итогу была сформирована база биологических данных для 41 вида рыб и беспозвоночных.

Отмечено, что результаты работ позволят дать объективную оценку состоянию гидробионтов и среды их обитания.

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