На реках Кубани приготовили участки под аквафермы

В Краснодарском крае на аукцион выставили семь речных участков для пастбищной аквакультуры. Заявки принимаются до 27 апреля.

Торги организует Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, рыбоводные участки расположены на реках в Усть-Лабинском, Павловском, Кущёвском, Крыловском, Новопокровском и Тихорецком районах.

Площадь РВУ — от 14,2 га до 75 га. Стартовые цены лотов составляют от 11,3 тыс. до 60 тыс. рублей.

Торги предполагается провести 21 мая в Ростове-на-Дону. Все участки предоставляются на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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