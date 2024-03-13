Рыболовов Поволжья предупреждают о грядущем половодье

С начала года спасатели Волгоградской области провели более 800 профилактических мероприятий в преддверии весеннего половодья. Особое внимание специалисты уделяют беседам с рыбаками.

Профилактические рейды прошли в Волгограде, Камышине, Урюпинске, а также в Калачевском, Дубовском, Котельниковском, Серафимовичском, Суровикинском, Николаевском районах, отмечают в областном комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

Во время патрулирования специалисты проводят разъяснительные беседы, раздают листовки. Также они организуют занятия в образовательных учреждениях. Как рассказали Fishnews в пресс-службе администрации региона, с правилами безопасного поведения на водоемах ознакомлены более 16 тыс. человек.

В некоторых районах реки частично освободились ото льда, промоины уже образовались в Волжском, Ленинском, Среднеахтубинском районах. С повышением среднесуточной температуры воздуха оставшийся ледяной покров становится тоньше.

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